Юрий Воробьев: "Мордовии" нужен отдых"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал поражения от "Ростова" (2:3 и 2:4) в очередном туре Первенства ВХЛ. Поединки прошли в Саранске.

"Поздравлю соперника с шестью набранными очками. Про свою команду скажу, что видна усталость. Нужен какой-то отдых. Если в первой игре еще что-то могли зацепить, то сегодня - без вариантов. Если по-честному, то и счет должен был быть немного больше. Гораздо свежее выглядел соперник, отсюда и результат. У нас каждая вторая передача шла в потерю. Хотя, забей Бадрутдинов, возможно, на фоне этого команда смогла бы подняться, но как не пошла игра с самого начала, так этим и закончилось. Отдых нужен. Будем стараться поднимать моральный дух команды перед заключительными играми регулярки против "Тамбова", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru