В Мордовии отправили в колонию рецидивиста, который избил пенсионера ради денег на водку

В Мордовии вынесли приговор преступнику, который обвинялся в избиении пожилого мужчины. Рецидивист из Дубенского района Иван Макулов приговорен к 2 годам и 3 месяцам колонии особого режима.

Преступление было совершено в декабре 2017года. Тогда Макулов в пьяном виде пришел к старику и стал требовать деньги на водку. Пенсионер не захотел спонсировать попойку, за что получил от гостя удар по лицу. Затем рецидивист повалил старика на кровать и вытащил из внутреннего кармана его пиджака кошелек с деньгами.

После этого пьяница пошел в ближайший магазин, закупился по полной и отпраздновал это событие. Впрочем, вскоре в гости к Макулову пожаловали полицейские, задержавшие его. Приговор преступнику вынес Дубенский суд.

Источник: Дубенский суд РМ