Мордовская лыжница Анастасия Седова стала бронзовым призером ОИ-2018 в эстафете

Сборная России завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане в лыжной эстафете среди женщин. В составе российской команды выступали Наталья Непряева, Белорукова, представительница Мордовии Анастасия Седова и Анна Нечаевская

Седова бежала на третьем этапе и справилась со своей работой на "отлично". Она до последнего сражалась за первое место. Увы, в итоговом протоколе опередить признанных лидеров в лице Норвегии и Швеции россиянкам не удалось. От норвежек, которые стали чемпионками, сборная России отстала на 43,3 секунды, от занявшей второе место сборной Швеции – на 41,3 секунды.