Первая районная уличная библиотека в Мордовии открылась в Темникове

В Темникове появилась первая в районе уличная библиотека. Таким образом, Темниковский район стал первым на территории региона-13, где был реализован данный проект.

Открытие библиотеки состоялось 15 февраля. Она была организована на территории сельскохозяйственного колледжа. Местные любители чтения встретили проект с большим одобрением.

Ожидается, что ассортимент книг в библиотеке будет регулярно пополняться и обновляться как из фондов библитеки колледжа, так и книгами, и журналами из личных запасов преподавателей и библиотекарей. Обслуживать людей на улицах вызвались волонтеры. Они также позаботятся о том, чтобы уличная библиотека не пострадала от хулиганов или непогоды.

Источник: "Известия Мордовии".