В Мордовии школьники напишут "Письма ветеранам"

В Мордовии в канун очередного Дня Победы пройдет акция "Письмо ветерану". Ее участниками станут учащиеся школ Саранска и районов РМ.
Руководитель регионального штаба движения "Бессмертный полк" Николай Кручинкин отметил, что в рамках акции подрастающее поколение сможет выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной, которые отважно сражались с фашистами. Для немногочисленных оставшихся в живых ветеранов такая акция станет приятным подарком к празднику.
Письма дети смогут написать как от себя лично, так и от имени всего коллектива. Послания ребята отнесут лично ветеранам домой.
Источник: "Известия Мордовии".