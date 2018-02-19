В Мордовии школьники напишут "Письма ветеранам"

В Мордовии в канун очередного Дня Победы пройдет акция "Письмо ветерану". Ее участниками станут учащиеся школ Саранска и районов РМ.

Руководитель регионального штаба движения "Бессмертный полк" Николай Кручинкин отметил, что в рамках акции подрастающее поколение сможет выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной, которые отважно сражались с фашистами. Для немногочисленных оставшихся в живых ветеранов такая акция станет приятным подарком к празднику.

Письма дети смогут написать как от себя лично, так и от имени всего коллектива. Послания ребята отнесут лично ветеранам домой.

Источник: "Известия Мордовии".