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Владимир Киреев назначен на должность министра спорта Мордовии

Владимир Киреев назначен на должность министра спорта Мордовии

Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков сообщил, что главой республиканского Минспорта назначен Владимир Киреев. До последнего времени Киреев занимал этот пост с приставкой "и.о.", однако теперь избавился от нее. Таким образом, республиканский кабинет министров сформирован полностью.

Отметим, что Киреев возглавлял министерство спорта Мордовии ранее на протяжении 16 лет, так что опыта в данной сфере ему не занимать.

Владимир Киреев является заслуженным работником физической культуры Мордовии, награжден орденом Славы 3-й степени.