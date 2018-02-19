Владимир Киреев назначен на должность министра спорта Мордовии

Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков сообщил, что главой республиканского Минспорта назначен Владимир Киреев. До последнего времени Киреев занимал этот пост с приставкой "и.о.", однако теперь избавился от нее. Таким образом, республиканский кабинет министров сформирован полностью.

Отметим, что Киреев возглавлял министерство спорта Мордовии ранее на протяжении 16 лет, так что опыта в данной сфере ему не занимать.

Владимир Киреев является заслуженным работником физической культуры Мордовии, награжден орденом Славы 3-й степени.