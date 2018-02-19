21-летняя жительница Саранска подверглась групповому изнасилованию в своей квартире

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых молодых людей. На этот раз парни 23 и 25 лет подозреваются в групповом изнасиловании.

Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, следствие установило, что в ночь на 29 ноября 2017 года обвиняемые надругались над 21-летней девушкой. Изнасилование было совершено в квартире жертвы в Саранске. Предварительно подозреваемые избили старшего брата жертвы, вероятно, чтобы он не мешал.

Потерпевшей удалось выбежать из квартиры и сообщить о происшествии в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали преступников. Сейчас они заключены под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru