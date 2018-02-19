Главы районов Саранска отчитались Петру Тултаеву о состоянии дворовых территорий

На оперативном совещании в администрации Саранска, которое состоялось 19 февраля, глава города Петр Тултаев поднял вопрос о состоянии дворовых территорий. О состоянии территорий градоначальнику доложили главы районов, сообщает пресс-служба администрации.

Глава Ленинского района Александр Юткин сообщил, что за неделю для обработки тротуаров было израсходовано 189 тонн песка. По его словам, ситуация в районе значительно улучшилась, в частности, на большинстве тротуаров лед отбили.

На территории Пролетарского района за неделю было израсходовано 104 тонн песка, 8,5 тонн соли, а также использовали запасы песко-соляной смеси управляющих компаний. В Октябрьском районе за неделю было израсходовано 235 тонн песко-соляной смеси. Глава района Сергей Мальченков при этом признал, что проблемные места остаются. Это тротуар по проспекту 70 лет Октября в сторону кафе "Огни Саранска" и некоторые пешеходные дорожки в селах и поселках.

Петр Тултаев также опросил всех подчиненных на предмет того, как обстоят дела с уборкой во дворах в районах города. Все отчитались, что у подъездов их домов тротуары расчищены и обработаны песком. В то же время заезды во дворы кое-где остаются необработанными.

Также было отмечено, что на дороги с последствиями снегопада, который шел в Саранске в течение всего 18 февраля и почти всю ночь на 19 февраля, вышли бороться 165 единиц техники.