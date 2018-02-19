Петр Тултаев предложил изменить законодательство, чтобы наказывать за неубранные территории

Мэр Саранска Петр Тултаев раскритиковал сотрудников административно-технической инспекции, которые не применяют должных санкций к тем, кто ненадлежащим образом содержит территории многоквартирных домов и торгово-офисных зданий. В частности Тултаев упомянул крыльцо магазинов "Эверест" на улице Сущинского и "Спар" на Светотехстрое. Градоначальника возмутил тот факт, что входы в помещения в наледи, а сотрудники инспекции "отсиживаются в кабинетах".

"Наш рабочий день начинается в 5-6 часов утра. Люди должны нас видеть. И выходить на улицы нужно не ради того, чтобы красоваться, а чтобы знать проблемы и решать их оперативно, бороться с непогодой", - высказал свои замечания Тултаев.

Как отметил начальник инспекции Алексей Вахтеров, согласно законодательству орган местного самоуправления не имеет права выносить санкции за неубранную территорию. В ответ на это Тултаев выступил с предложением изменить законодательство.

"Если у нас нет соответствующего закона, вносите предложения! Выходит, что власть без власти! Мы должны рассмотреть и практику других регионов в этой сфере", - дал поручения Тултаев.