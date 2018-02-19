Петр Тултаев считает, что водители Саранска провоцируют ДТП чаще пешеходов

Мэр Саранска Петр Тултаев акцентировал внимание на большом количестве ДТП в Саранске. По его словам, за последнюю неделю он сам стал свидетелем нескольких ДТП. И это при том, что дороги в городе расчищены и посыпаны песко-соляной смесью.

Представитель ГИБДД по РМ отметил, что с их стороны проводятся необходимые мероприятия, направленные на предотвращение ДТП. В то же время существует проблема с недисциплинированностью пешеходов. Как показывает статистика, в "зимних" ДТП поровну виноваты и водители, и пешие участники движения.

Петр Тултаев, в свою очередь, выразил мнение, что ДТП по большей части все же происходят из-за водителей.

"Пешеходы в последнее время стали дисциплинированы, а водители несутся с огромной скоростью в зимних условиях. А потом виновато дорожное полотно!" – сказал мэр города.