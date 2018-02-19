Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Петр Тултаев считает, что водители Саранска провоцируют ДТП чаще пешеходов

Петр Тултаев считает, что водители Саранска провоцируют ДТП чаще пешеходов

Мэр Саранска Петр Тултаев акцентировал внимание на большом количестве ДТП в Саранске. По его словам, за последнюю неделю он сам стал свидетелем нескольких ДТП. И это при том, что дороги в городе расчищены и посыпаны песко-соляной смесью.

Представитель ГИБДД по РМ отметил, что с их стороны проводятся необходимые мероприятия, направленные на предотвращение ДТП. В то же время существует проблема с недисциплинированностью пешеходов. Как показывает статистика, в "зимних" ДТП поровну виноваты и водители, и пешие участники движения.

Петр Тултаев, в свою очередь, выразил мнение, что ДТП по большей части все же происходят из-за водителей.

"Пешеходы в последнее время стали дисциплинированы, а водители несутся с огромной скоростью в зимних условиях. А потом виновато дорожное полотно!" – сказал мэр города.