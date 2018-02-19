«Дороги Высокого» в Саранске. Для Зинаид - особое приглашение

2018 год - год юбилея Владимира Семеновича Высоцкого. 25 января великому барду исполнилось бы 80 лет.

27 февраля в Республиканском Дворце Культуры в 19.00 состоится музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого» - камерный спектакль Никиты Высоцкого – сына барда. Он покажет не опубликованные ранее фотографии из личного архива. Народный артист РФ Александр Домогаров исполнит как самые известные, так и менее популярные песни Владимира Высоцкого.

Кроме того, организаторы приглашают на спектакль всех Зин, Зиночек и Зинаид бесплатно. Дело в том, 45 лет назад была впервые исполнена одна из самых любимых песен барда - «Диалог у телевизора». Супруги после трудового дня смотрят передачу, фонтанируя афоризмами. Многие фразы ушли в народ – например, «Где деньги, Зин?» или «Гляди, дождешься у меня».

Чтобы получить два пригласительных на спектакль, необходимо обратиться с паспортом в кассу в РДК.