В Ельниковском районе осудили мужчину, зарезавшего родного брата

В Ельниковском районе был осужден местный житель, который убил родного брата. Информация от СУ СК РФ по РМ.

30 сентября минувшего года 52-летний житель села Ельники пошел за грибами вместе со своим родным братом 43-летнего возраста. В определенный момент родственники решили выпить спиртное. Во время попойки братья поссорились. В ходе конфликта старший участник перепалки ударил родственника ножом в грудь.

После окончания ссоры пострадавший ушел в лес. Спустя сутки мужчина был найден мертвым.

Преступник был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 лет тюремного заключения.

Источник: mordovia.sledcom.ru