В Ельниковском районе осудили мужчину, зарезавшего родного брата

В Ельниковском районе был осужден местный житель, который убил родного брата. Информация от СУ СК РФ по РМ.
30 сентября минувшего года 52-летний житель села Ельники пошел за грибами вместе со своим родным братом 43-летнего возраста. В определенный момент родственники решили выпить спиртное. Во время попойки братья поссорились. В ходе конфликта старший участник перепалки ударил родственника ножом в грудь.
После окончания ссоры пострадавший ушел в лес. Спустя сутки мужчина был найден мертвым.
Преступник был задержан и привлечен к уголовной ответственности.
Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 лет тюремного заключения.
Источник: mordovia.sledcom.ru