Мордовская полиция ищет бесследно пропавшую Марию Голову

Полиция Мордовии ведет розыск 23-летней жительницы Зубово-Полянского района Марии Головы. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, девушка исчезла еще 29 января. Тогда она уехала из поселка Жуковка на заработки в Рязанскую область со своей знакомой Еленой. Через некоторое время Мария перестала выходить на связь.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы черные до плеч, глаза голубые. На правой стороне живота имеется послеоперационный шрам. Была одета в черную вязаную шапку, черную матерчатую куртку, такого же цвета джинсы, на ногах сапоги-дутыши синего цвета.

Полиция просит жителей республики оказать содействие в розыске пропавшей.

Источник: 13.мвд.рф