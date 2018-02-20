"Мордовия" обыграла "Чайку" на Кубке ФНЛ, забив 3 гола с пенальти

Футболисты "Мордовии" одержали первую победу на Кубке ФНЛ – 2018, который проходит на Кипре. В стыковом матче подопечные Марата Мустафина одолели "Чайку" со счетом 4:2. Примечательно, что три гола из четырех "Мордовия" забила с пенальти.

Теперь в матче за 13-е место саранские футболисты встретятся с победителем встречи между четвертыми командами группы С ("Краснодар-2") и группы D ("Арарат").

"Чайка" – "Мордовия" – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 - Кренделев, (20, с пенальти), 0:2 - Лукьянов (34 , с пенальти), 1:2 – Деревягин (37, автогол), 1:3 – Мухаметшин (47), 2:3 – Обозный (67), 2:4 – Маркин (89, с пенальти).

"Мордовия": Шебанов, Деревягин (Багаев, 46), Лебедев, Сабитов, Шоркин, Соболев, Зюзин (Ваганов, 46), Астафьев, Кренделев (к), Лукьянов (Маркин, 46), Мухаметшин.

"Чайка": Цицилин, Придюк, Нестеренко, Дубовой, Шахтиев, Алферов, Магомедов (Васильев, 54), Ослоновский, Борзых (Губанов, 75), Карташов, Подоляк (Обозный, 58).

Предупреждения: Борзых, 18, Лебедев, 64, Губанов, 79, Маркин, 86, Цицилин, 89.