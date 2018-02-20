Житель Мордовии сломал руку брату бывшей жены и разбил ее телефон и планшет

В Ичалковском районе будут судить местного жителя, который незаконно проник в квартиру своей бывшей жены. Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, дама проживала в квартире вместе с их совместными детьми.

Самой женщины дома не оказалось, однако взломщик наткнулся на ее брата. Тот не смог ответить, где сейчас его сестра, за что был избит. Гость сломал мужчине руку, а затем разбил мобильный телефон и планшет, которые нашел в квартире, и скрылся.

За свои поступки ему придется ответить по всей строгости закона. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru