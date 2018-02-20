На Прощёное воскресенье в Саранске раздали более 1200 блинов и масленичных петухов

В последний день Масленицы, 18 февраля, в главном парке Саранска состоялись массовые народные гулянья. Участие в них принял и мэр города Петр Тултаев.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Прощёное воскресенье в парке бесплатно раздали более 1200 блинов. Также все желающие могли подкрепиться гречневой кашей и согреться горячим чаем.

Кроме того, 10 представителей сильного пола ушли домой с заслуженными наградами – масленичным петухом. Кроме того, те, кто поучаствовал в традиционной забаве и смог взобраться на столб, получили призы и от спонсоров праздника.

В целом, победителям различных конкурсов было вручено 29 сертификатов от 500 до 5000 рублей.

Источник: adm-saransk.ru