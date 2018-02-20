В Саранске в результате столкновения 4 автомобилей пострадали 2 человека

Накануне вечером, 19 февраля, на улице Веселовского в Саранске произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, в 20:20 около дома №68 водитель иномарки "Киа-Рио" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой-Калиной". Отечественный автомобиль по инерции продолжил движение и врезался еще в две машины – "Хонда-Степ" и "Мазда-3".

В результате ДТП пострадали две пассажирки, одна из которых ехала в "Киа", а вторая – в "Ладе". Обе они были доставлены в больницу, где врачи осмотрели их и отпустили домой, рекомендовав лечение по месту жительства.

Водители трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13