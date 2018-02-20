За порядком на Советской площади в Саранске будет следить"умная" система видеонаблюдения

На Советской площади в Саранске установят так называемую "умную" систему наблюдения. Система использует машинное зрение и может выявить практически любой беспорядок или подозрительное поведение людей.

В столице Мордовии планируют использовать вычислительные ресурсы и базы данных комплексной системы "Интеллектуальный безопасный регион", которая в регионе работает с 2016 года. В систему входят более 100 камер, мощные серверы и программное обеспечение.

Отметим, что работы по созданию "умной" системы видеонаблюдения должны быть завершены к 4 июня. Сжатые сроки связаны с проведением в Саранске матчей ЧМ-2018. На Советской площади в дни мундиаля будет размещена фан-зона для болельщиков.

Источник: "Известия Мордовии".