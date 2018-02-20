По итогам операции "Мобильник" в Саранске наказаны более 20 водителей

В Саранске подвели итоги однодневной операции "Мобильник". В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД ловили водителей, которые во время езды за рулем разговаривают по телефону, наплевав на безопасность.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, всего за 1 день операции были задержаны более 20 нарушителей. На каждого такого водителя был составлен административный материал.

Сотрудники ГИБДД Мордовии в очередной раз призывают автолюбителей во время движения отказаться от разговоров по сотовому телефону. Если же звонок крайне важен, нужно использовать гарнитуру, оставляя руки свободными.

Источник: gibdd.ru/r/13