Пензенский военный приехал за наркотиками в Саранск и попал в руки полиции

В Пензенской области огласили приговор военному, который попытался разжиться наркотиками в Саранске. Как сообщили в пресс-службе Пензенского гарнизонного военного суда, солдат заказал наркотик через Интернет, оплатил его и поехал в столицу Мордовии, чтобы забрать так называемую "закладку".

На телефон военного пришло смс, в котором был указан адрес расположения "закладки". Наркоман по координатам разыскал на заброшенной даче сверток с зельем и положил его в куртку. Уже на пути домой его остановили и задержали наркополицейские.

В итоге военный получил 3 года в колонии-поселения.