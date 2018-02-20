Двое жителей Саранска получили 13 лет "строгача" на двоих за избиение мужчины ради 135 рублей

В Саранске вынесли приговор двум преступникам, которые сильно избили и ограбили мужчину ради денег. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, парни распивали спиртное с ранее незнакомым мужчиной. В какой-то момент они стали требовать у приятеля деньги, а тот отказал.

Тогда злоумышленники сначала избили несчастного руками и ногами, а затем нанесли несколько ударов по голове кусками кирпича. Вскоре мужчина потерял сознание, а собутыльники достали из его кармана 135 рублей и скрылись. Впрочем, долго разгуливать на свободе со своим "огромным" уловом им не пришлось. Преступников задержали и возбудили уголовные дела.

В результате суд приговорил одного к 8 годам, а другого – к 5 годам колонии строгого режима.

Источник: prokrm.ru