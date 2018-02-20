В Мордовии задержали негодяя, который избивал родителей

В Торбеевском районе Мордовии задержан дебошир, который не постеснялся избивать своих родителей. Как сообщают местные СМИ, преступником оказался житель поселка Сельхозтехника.

Нападения хулиган в основном совершал в пьяном виде. Пожилых отца и мать-инвалида он бил не только кулаками, но и подручными средствами: скалкой, сковородой, вазой, тарелками. В конце концов, чаша терпения отца переполнилась, и он подал заявление в полицию.

Прибывшая оперативная группа задержала дебошира. Теперь он ответит за содеянное по всей строгости закона.