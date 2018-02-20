Приятели-рецидивисты из Саранска получили суровое наказание за кражу дорогого смартфона

В Октябрьском суде Саранска вынесли приговор двум местным жителям, которые ранее уже имели проблемы с законом. В пресс-службе суда сообщили, что 29-летний Д. Чуваков и 33-летний С. Шалин заранее договорились о совершении кражи, распределили роли и пошли "на дело".

Мужчины пришли в салон сотовой связи, где один из приятелей отвлек продавца и закрыл ему обзор, а другой вытащил из приоткрытой витрины телефон стоимостью около 50 тысяч рублей. Вскоре воров задержали. Своей вины они отрицать не стали, раскаялись и попросили прощения.

Впрочем, от заключения это их не спасло. Суд приговорил Чувакова к 3 годам и 10 месяцам, а Шалина - к 5 годам 10 месяцам колонии строгого режима.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru