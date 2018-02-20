В МФЦ Мордовии сегодня можно получить более 120 видов услуг

Накануне, 19 февраля, в Самаре прошло совещание Минэкономразвития России по вопросу организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ в ПФО. Об этом сообщили в министерстве информатизации и связи РМ.

Мордовию на совещании представляли министр информатизации и связи РМ Олег Соколов, первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Галина Косова и директор мордовского Многофункционального центра предоставления услуг Александр Фокин.

В ходе совещания были подведены итоги деятельности МФЦ и обозначены перспективы дальнейшего развития системы МФЦ в регионах, входящих в ПФО.

Олег Соколов в ходе выступления отметил, что возможностью получать услуги по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, могут воспользоваться 98,7 % жителей республики. В Мордовии созданы 23 Многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг (221 окно), а также территориально обособленные структурные подразделения МФЦ в 67 муниципальных образованиях (74 окна).

На сегодняшний день в МФЦ республики можно получать более 120 видов государственных и муниципальных услуг.