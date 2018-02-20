Мордовские студенты пройдут практику на базе фермерских хозяйств Германии

В МГУ им. Огарева в Саранске побывал Хартвиг Меннен - первый председатель компании Logo e. V. с. для отбора студентов Аграрного института и Института механики и энергетики на практику на базе фермерских хозяйств Германии. Отметим, что мордовский университет сотрудничает с немецкой компанией уже много лет (более 15).

В отборе на практику приняли участие 6 студентов университета. Результаты будут известны после окончания отборочного тура и обсуждения кандидатур в Германии.

Кроме того, Меннен провел встречу с выпускниками МГУ, которые проходили практику на фермерских хозяйствах Германии в былые времена - когда были студентами. Председатель компании отметил, что студенты из Мордовии всегда были великолепно обучены и подготовлены.