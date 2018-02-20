Организаторы ЧМ-2018 в Саранске пообещали ограничить продажу алкоголя

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Мордовии будет ограничена продажа алкоголя. К такой мере прибегнут практически все города-организаторы мундиаля.

В пресс-службе АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению ЧМ-2018" сообщили, что в Мордовии уже действует закон, не допускающий "в местах проведения культурно-массовых или спортивных мероприятий" продажу спиртного (в любой таре) за два часа до начала и в течение двух часов после события. Во время ЧМ-2018 сделают исключение для пива – его будут продавать на стадионе и в фан-зоне.

Отметим, что меры касаются ограничения на продажу спиртного в стеклянной таре. Запреты ограничиваются радиусами, очерченными вокруг стадионов и фан-зон.