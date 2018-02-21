Старший тренер КСШОР Мордовии по метанию молота Сергей Литвинов скончался в возрасте 60 лет

Рекордсмен Олимпийских игр-1988 в метании молота Сергей Литвинов-старший скончался на 61 году жизни. Трагедия произошла 19 февраля в Сочи по окончании тренировки, которую проводил Литвинов.

Известно, что он возвращался из спортцентра на велосипеде. Во время поездки Литвинов неожиданно упал. Прибывшая на место происшествия "скорая" ничем не смогла помочь спортсмену, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики России.

"Уход великого в прошлом спортсмена и знаменитого тренера – огромная утрата и потеря как для российской, так и для мировой легкой атлетики. Всероссийская федерация легкой атлетики приносит свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Литвинова", - сказано в сообщении ВФЛА.

В 2009 году Сергей Литвинов переехал в Мордовию, где по настоящее время работал старшим тренером республики и КСШОР по метанию. Под руководством Литвинова-старшего тренировалась группа перспективных спортсменов региона-13, в т.ч. его сын - Сергей Литвинов–младший.