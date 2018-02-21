В Мордовии разыскивают высокого мужчину со множеством татуировок, пропавшего 8 лет назад

Полиция Мордовии разыскивает уроженца поселка Умет Валерия Кудашова. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина пропал еще 8 лет назад.

Приметы Кудашова: рост высокий, глаза голубые, на левом плече надпись "Кандалы за решеткой", на коленях татуировки в виде звезд, на внешней стороне обеих ног текст: "Вы куда? В колхоз…".

Несмотря на такие запоминающиеся приметы, отыскать мужчину до сих пор не удается. Полиция обращается ко всем гражданам, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам 8(83458) 2-51-02, 8(8342) 385931, 89997780341.

Источник: 13.мвд.рф