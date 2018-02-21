Мордовские ходоки триумфально выступили на чемпионате России в Сочи

Спортсмены из Мордовии отличилась на чемпионате России по спортивной ходьбе в Сочи, завоевав 4 золотые медали. Представительница региона-13 Елена Лашманова одержала победу на дистанции 20 км. На аналогичной дистанции у мужчин победу одержал призер чемпионата мира Сергей Широбоков.

Не было равных мордовским атлетам и на дистанции 35 км. Так, среди мужчин первым финишировал Сергей Бакулин, а у женщин первой стала Ольга Шаргина, установившая новый мировой рекорд.

Соревнования проходили на трассе "Автодром Сочи". Побороться за медали приехали все сильнейшие атлеты России.