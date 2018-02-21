Глава Минздрава РФ открыла в Саранске производство полного цикла новейших антибиотиков

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетила Мордовию. Первым пунктом программы ее пребывания в регионе-13 стало посещение завода "Биохимик", где состоялось открытие первого в России производства полного цикла новейших антибиотиков.

На саранском заводе будет организовано производство антибиотиков от штамма-продуцента до готовых лекарственных препаратов

"Мы находимся на суперсовременном производстве — производстве полного цикла: от штамма-продуцента до готовых лекарственных форм. Этот завод производит продукцию, которая соответствует требованиям фармакопеи стран мира. Уровень качества продукции — наивысший. Выше его в мире просто нет. У этого производства огромный экспортный потенциал", - отметила Вероника Скворцова во время посещения "Биохимика".

В ближайшие полгода на заводе планируют полностью удовлетворить потребности российского рынка в антибиотике "Ванкомицин", также специалисты предприятия освоят технологии производства антибиотиков "Телавацина", "Оритованцина" и "Рамопланина". Их промышленное производство начнется уже в этом году.

До 2020 года "Биохимик" планирует выпустить более 20 видов как импортозамещающих, так и оригинальных антибактериальных препаратов.

Вероника Скворцова также приняла участие в открытии базовой кафедры химии и технологии физиологически активных веществ, расположенной на "Биохимике", и посетила Медицинский институт МГУ имени Огарева.

Источник: e-mordovia.ru