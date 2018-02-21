В правительстве Мордовии обсудили вопросы подготовки к паводку

Состоялось очередное заседание Правительства Мордовии, на котором обсуждались вопросы подготовки региона к паводку 2018 года. Возглавил заседание председатель правительства Мордовии Владимир Сушков.

В настоящее время идет активная подготовка к весеннему паводку. Уже разработан план действий. К примеру, до 25 марта руководители исполнительных органов власти РМ должны обеспечить готовность необходимых сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организовать постоянный контроль за паводковой обстановкой.

Важное значение имеет подготовка резерва материально-технических средств для ликвидации возможных последствий паводка. В частности, в Мордовии в ближайшее время проверят готовность к пропуску паводковых вод водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений, а также бесхозные гидротехнические сооружения, которые представляют экологическую опасность во время паводка.

В плане действий - обследование состояния мостовых сооружений, водопропускных труб, насыпи земляного полотна автомобильных дорог. Также будет проведена подготовка списков граждан, проживающих и работающих в местах возможного подтопления, вариантов их возможной эвакуации и временного размещения.

Источник: e-mordovia.ru