В Мордовии УАЗ и ГАЗ улетели в кювет после столкновения

В Старошайговском районе Мордовии накануне утром произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Как сообщает ГИБДД по РМ, инцидент случился в 7:45 на 27-м км подъезда к Саранску.

Виновником стал временно безработный 44-летний мужчина за рулем автомобиля УАЗ "Патриот". Он попытался обогнать ГАЗ-3009А3, не справился с управлением и врезался следовавший впереди автомобиль. После столкновения обе машины опрокинулись в кювет.

В результате ДТП пассажирке УАЗа понадобилась медпомощь. Прибывшая бригада медиков оказала пострадавшей помощь и отпустила домой, ей назначено амбулаторное лечение

Водители трезвые. Проводится проверка. На водителя автомашины "Патриот" составлен административный протокол.

Источник: gibdd.ru/r/13