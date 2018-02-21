Водитель и пассажир "Ниссана" попали в больницу после ДТП с "Ауди" в Мордовии

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло столкновение двух иномарок. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент случился 20 февраля в 08:15 утра на улице Кирова.

Виновником аварии стал 29-летний безработный водитель "Ауди-Q7". Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ниссаном Санни".

В результате LNG пострадал водитель "Ниссана" с различными травмами госпитализирован. Также травмы получила и пассажирка "Санни". Ее доставили в больницу, где оказали первую помощь и отпустили долечиваться домой.

Водители трезвые. Проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13