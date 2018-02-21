Жительница Саранска травмировалась при падении в автобусе

Жительница Саранска получила травмы в результате падения в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент случился в Октябрьском районе на улице Косарева.

Женщина ехал в салоне автобуса "Форд Транзит" и внезапно упала. Причины падения на данный момент неизвестны. В результате инцидента дама была доставлена в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой, назначив амбулаторное лечение

Водитель трезв. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, назначено административное расследование, проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13