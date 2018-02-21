В Саранске "Газель" сбила пешехода на тротуаре, водитель сбежал

В Саранске очередной пешеход попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел 20 февраля на улице Косарева.

Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель белой "Газели",следовавшей по маршруту №150, совершил наезд на пешехода, который находился на тротуаре возле ООТ "ГТС". После происшествия виновник скрылся с места ЧП, однако полицейские установили его личность и объявили в розыск.

Что касается пешехода, то, к счастью, он получил незначительные травмы и смог самостоятельно обратиться в лечебное учреждение. Там ему оказали помощь и отпустили домой.

Правоохранители просят граждан оказать помощь в розыске "Газели" виновника аварии, госномер машины - К139КС1.

Источник: gibdd.ru/r/13