Жителю Саранска в Москве подсунули ветхую и фальшивую 5-тысячную купюру

Полиция Мордовии выявила очередную фальшивую купюру номиналом в 5 тысяч рублей. К стражам порядка обратилась работница одного из банков. Она поведала, что нашла ветхую фальшивку.

Подделкой оказалась банкнота в 5 тысяч рублей (модификации 2006 года) серии ма № 2418315, сообщили в пресс-службе МВД. Установлено, что банкнота ранее принадлежала 48-летнему жителю столицы РМ, который работает вахтовым методом в Московской области. Когда мужчину разыскали, он поклялся, что фальшивку получил в качестве заработной платы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Источник: 13.мвд.рф