Депардье переедет жить в Алжир, но сохранит прописку в Саранске

Известный французский актер Жерар Депардье, имеющий саранскую прописку, решил сменить местожительства. Он заявил, что намерен перебраться в Алжир. Отметим, что в последние годы Депардье проживал в Бельгии.

"Я собираюсь жить в Алжире, как Эрик Кантона, который живет в Оране, — рассказал артист. - Это великолепная страна".

Мэр Саранска Петр Тултаев, в свою очередь, отметил, что актер сохранит прописку в столице РМ.

"Он — человек свободный и волен выбирать по своему усмотрению и желанию, где ему будет хорошо, вольготно. Он у нас прописан, но не живет. Он — человек мира. Это его право", - сказал Тултаев.