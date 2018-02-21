В Саранске сотрудники Минфина сами потушили пожар в здании

В Саранске произошло возгорание в здании Министерства финансов. Как информирует пресс-служба МЧС по РМ, поступило сообщение о возгорании электрощитка в здании на ул. Коммунистическая.

Пожарные прибыли на место вызова и выяснили, что на 5-м этаже произошло замыкание электропроводки. Это и стало причиной пожара.

Сотрудники Минфина вызвали сотрудников МЧС, но смогли справиться с ситуацией до их приезда. Помощь огнеборцев не понадобилась. Пострадавших в результате ЧП нет.

В результате пожара повреждена стойка мини АТС на площади 1 кв. м.

Источник: 13.mchs.gov.ru