В Саранске прошла масштабная ярмарка вакансий

В Саранске на базе Ледового дворца состоялась ярмарка вакансий. Это отличный шанс для граждан Мордовии найти работу, а также получить консультацию у юриста или специалиста по профессиональной ориентации.

В ярмарке участвовали около 30 работодателей. Всего на выбор жителям РМ было представлено более 2000 вакансий в самых различных отраслях. Были и строительные вакансии, и работа в сфере ЖКХ, и должности в сфере транспорта и связи.

Поскольку в 2018 году в Саранске пройдет чемпионат мира по футболу, то на ярмарке предлагались также вакансии стюардов, поваров, портье, горничных, официантов, барменов, администраторов.

Всего ярмарку посетили более 800 человек. Заработная плата, предлагаемая работодателями, достигала 40 тысяч рублей.