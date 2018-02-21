Житель Лямбирского района зарезал собутыльника

В Лямбирском районе местный житель зарезал собутыльника во время застолья. Информация от СУ СК по РМ.

Согласно информации, которая была предоставлена работниками следственных органов, 19 февраля в селе Александровка несколько мужчин употребляли спиртное по случаю дня рождения одного из них. В ходе праздничной попойки 41-летний участник застолья поссорился с 34-летним виновником торжества. Во время ссоры старший спорщик схватил нож и ударил им оппонента в грудь.

Полученное пострадавшим ранение оказалось несовместимым с жизнью.

В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан. В отношении убийцы было возбуждено уголовное дело.

Источник: mordovia.sledcom.ru