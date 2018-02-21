100 тысяч абонентов «Ростелекома» в Мордовии управляют услугами онлайн

Количество зарегистрированных в Личном кабинете (ЛК) «Ростелекома» абонентов в Республике Мордовия превысило 100 тысяч. Прирост базы клиентского сервиса в 2017 году составил 44 тысячи. Основную долю пользователей ЛК составляют абоненты «Домашнего интернета» и «Интерактивного ТВ».

Еженедельно клиенты компании регистрируют около двух тысяч учетных записей в информационной системе. «Значительный приток абонентов мы получили после появления в личном кабинете нового канала поддержки клиентов – онлайн-консультации. Пользователи сервиса круглосуточно в режиме реального времени могут задать вопросы об услугах, тарифах и акциях, получить разъяснения по начислениям, обратиться по поводу технической поддержки», – подчеркнул директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон.

ЛК позволяет управлять услугами в любом месте, где есть интернет: дома, в дороге, в путешествии. Клиенты компании могут воспользоваться сервисом, чтобы поменять тарифные планы, подключить и отключить дополнительные опции, оплатить услуги связи, в том числе за близких родственников, настроить «автоплатеж». Любой абонент, прошедший регистрацию в личном кабинете, может стать участником программы лояльности «Бонус», получать баллы и обменивать их на скидки и подарки.

Сервис доступен на сайте «Ростелекома» rt.ru, по прямой ссылке https://lk.rt.ru/, например, с компьютера или ноутбука или через бесплатное мобильное приложение «Мой Ростелеком» для iOs и Android со смартфона или планшета.