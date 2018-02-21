На рынке "Ринг" произошел пожар

В Саранске произошел пожар на рынке "Ринг". Информацию о происшествии предоставили в региональном отделении ГУ МЧС РФ.

Днем 21 февраля на рынке «Ринг», расположенном на территории Пролетарского района города, загорелся торговый павильон, в котором продаются текстильные изделия. Постепенно пламя охватило соседние торговые точки и заведения, среди которых кафетерий.

Как отмечают сотрудники МЧС, на наружной части стены воспламенившегося павильона был расположен пожарный щит. Воспользоваться им, однако, не удалось, поскольку щит закрыт на замок. Расположенные поблизости гидранты оказались либо неисправны, либо же заставлены машинами. По данной причине пожарные расчеты были вынуждены ездить за водой к гидранту, который находится за пределами рынка.

Большую часть имущества, по информации из МЧС, удалось спасти.

Причина воспламенения павильона в данный момент устанавливается специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru