500 заявок поступило на конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Более 500 работ принято на VII международный конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с NOKIA. Из Республики Мордовия свои работы на конкурс отправили журналисты ФГУП ВГТРК ГТРК "Мордовия", ИА «Вестник Мордовии», газеты «Известия Мордовии» и блогер Валентина Семёнова.

Автором пятисотого материала «Первый детский технопарк в Пензе. Как «Кванториум» изменит сознание детей?» стала журналист информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова. В своей статье она рассказывает о новом формате учреждения дополнительного образования – детском технопарке, который не так давно открылся в Пензе. Такие направления, как нано-, био- и роботехника, промдизайн, IT, и high-tech, теперь открыты для полутора тысяч юных пензенцев. Такая образовательная модель, по мнению автора, призвана сформировать новое поколение – не потребителей, а созидателей. Анна Балашова искренне считает, что материалы об инновациях в сферах IT и хай-тек помогают адаптировать людей к стремительно меняющемуся миру.

В конкурсе журналистов и блогеров «Ростелекома» Анна принимает участие второй год подряд. «На мой взгляд, конкурс – это прекрасная возможность прокачать свои знания, узнать больше об инновациях на рынках IT и поделиться этим с аудиторией. Представитель масс-медиа обязан идти в ногу со временем, а такие конкурсы являются отличной дополнительной мотивацией», – отметила Анна.

«Журналисты всегда на передовой технологических изменений. Именно они несут знания о новинках в массы, интересно рассказывая людям о новом и не всегда понятном, – комментирует директор департамента внешних коммуникаций компании «Ростелеком» Кира Кирюхина. – По конкурсу журналистов, который компания проводит седьмой год подряд, можно проследить, как стремительно менялись технологии за последние годы. Если пять лет назад актуальными были темы скоростного интернета и оптических технологий, то сегодня журналистский интерес прикован к «умным» технологиям. А это значит, что «интернет вещей» уже на пороге».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. К участию в конкурсе приглашаются журналисты, штатные и внештатные корреспонденты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представители российской блогосферы и социальных медиа.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.SMI.rt.ru до 30 марта 2018 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне. Победители конкурса отправятся в декабре 2018 года в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Nokia.