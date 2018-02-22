Волейболисты "Сарансккабеля" одержали две победы в первом туре финала "А"

В Саранске прошел первый тур финала "А" чемпионата России – чемпионата ЦФО по волейболу. Участие в нем принимают команды, занявшие 1-6 места в Первой лиге.

Волейболисты "Сарансккабель-Мордовии" довольно успешно провели матчи первого тура. Сперва саранские волейболисты победили "Полимер" (Десногорск) – 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 33:31), затем выиграли у "Энергетика" (Саратов) – 3:1 (23:25, 25:15, 25:18, 25:19) и, наконец, уступили "Тамбову" - 0:3 (17:25, 15:25, 21:25).

После первого тура финала "кабельщики" занимают второе место.

Второй тур пройдет в Раменском с 28 февраля по 4 марта.