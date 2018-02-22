В Саранске пройдет чемпионат Мордовии по MMA

В ближайшую субботу, 24 февраля, Саранск ожидает большое спортивное событие. В спорткомплексе "Мордовия" состоится 5-й открытый чемпионат республики по ММА – смешанным боевым единоборствам.

Организаторы сообщают, что участниками соревнований станут бойцы из Саранска, Рузаевки, Ичалок, Чамзинки, а также гости из других регионов - представители клубов из Пензенской области и Марий Эл.

Помимо взрослых и юношей, за медали первенства впервые поборются 12-летние спортсмены.

Торжественное открытие турнира – 24 февраля в 10:00. Приглашаются все желающие!