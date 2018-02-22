В Мордовии прокуратура заставила двух работодателей заплатить сотрудникам сверхурочные

В Торбеевском районе Мордовии в результате прокурорской проверки были обнаружены две организации, руководители которых не платили своим подчиненным за переработки. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, сверхурочная работа либо не оплачивалась вовсе, либо оплачивалась в одинарном размере.

Общая сумма задолженности по двум предприятиям составила более 20 тысяч рублей. Руководителям предприятий были внесены представления об устранении нарушений закона. Лица, допустившие нарушения, должны быть привлечены к ответственности, отметили в ведомстве.

Источник: prokrm.ru