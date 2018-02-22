Гражданин Узбекистана задушил беременную жену в Мордовии

В Мордовии ведется расследование дела в отношении 24-летнего уроженца Узбекистана. Парня подозревают в совершении жестокого преступления – убийства своей беременной жены.

Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, следствие считает, что убийство было совершено утром 20 февраля на съемной квартире в поселке Луховка, где и проживала супружеская пара. Между подозреваемым и его 26-летней беременной женой произошла ссора на бытовой почве. В процессе конфликта выходец из Узбекистана задушил женщину.

После совершения преступления подозреваемый решил не скрываться от полиции, а явился в участок и во всем сознался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан.

Источник: mordovia.sledcom.ru