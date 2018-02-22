«Ростелеком» поддерживает онлайн-олимпиаду по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018

«Ростелеком» поддерживает проведение международной онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018. Регистрация участников олимпиады открыта до 6 марта, всего ожидается участие более 130 тысяч школьников. Впервые сильнейшие участники олимпиады получат 100 баллов ЕГЭ по английскому языку и возможность поступить в вуз без экзаменов.

При разработке заданий для олимпиады учитывались требования федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому олимпиада помогает участникам не только лучше усваивать школьные знания, но и в игровой форме готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Финал Skyeng Super Cup Winter 2018 состоится 25 марта.

Организаторами олимпиады является Skyeng – крупнейшая в России онлайн-школа английского языка – при поддержке Московского государственного педагогического университета (МПГУ). В 2018 году, при содействии МПГУ, онлайн-олимпиада по английскому вошла в перечень Министерства образования и науки РФ. Это значит, что до 35 победителей смогут поступить в вуз без экзаменов, а призеры (еще до 40 участников очного тура) автоматически получат 100 баллов за ЕГЭ по английскому языку.

Участие в олимпиаде бесплатное. Попробовать свои силы и посоревноваться со сверстниками на международном уровне могут как самостоятельные участники, так и целые школы, вне зависимости от места их нахождения. Победители будут определяться на различных уровнях: по странам, регионам, городам, районам и во внутришкольном зачете с 5-го по 11-й класс.

«Мы рады поддержать стремление ребят к развитию и повышению уровня владения английским языком. Где бы ни жил сейчас будущий победитель, он может поступить в лучшие вузы страны без экзаменов – для этого нужны только знания. В цифровой экономике открытость новым знаниям, гибкость, умение находить общий язык со всеми, активное вовлечение самого человека в образовательный процесс, который становится постоянным – это ключевые характеристики для востребованного специалиста любой профессии. «Ростелеком» как базовый оператор цифровой экономики видит свою роль не только в развитии инфраструктуры, но и в создании цифровых образовательных сервисов, помогающих саморазвитию и доступных всем жителям страны, имеющим доступ в интернет», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

«Олимпиадное движение в России – один из важнейших этапов профориентационного развития подрастающего поколения, важный шаг на пути выбора успешной профессии. Но еще это и билет в “будущее“, победители Олимпиады заслуженно получают преимущества при поступлении в вузы. За последние десятилетия в стране, прежде всего, благодаря усилиям «Ростелекома», сделано многое для устранения цифрового неравенства, сейчас дети из сёл и деревень могут соревноваться наравне с учениками мегаполисов. И мы в Skyeng видим свою миссию в том, чтобы образование было одинаково качественным в каждом уголке страны», – подчеркнул Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы английского языка Skyeng.

Skyeng Super Cup проводится уже в третий раз: в 2017 году в ней приняло участие почти 200 000 школьников из 3 000 городов и населенных пунктов 60 стран мира.

Официальный сайт международной онлайн-олимпиады Skyeng Super Cup: http://skyeng.ru/go/rt