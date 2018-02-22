Сотрудники мордовской колонии нашли 30 телефонов в заготовках для икон

Сотрудники исправительной колонии № 5 пресекли очередную попытку доставки запрещенных предметов. Как сообщили в пресс-службе УФИН по РМ, для осужденного к 14,5 годам лишения свободы поступила посылка. В ней сотрудники колонии сперва обнаружили деревянные заготовки для оклада икон.

Однако заключенный оказался не таким уж набожным – внутри заготовок было найдено 30 сотовых телефонов. Отправительницей запрещенного груза значилась жительница Астрахани.

Кроме того, оперативниками на запретной зоне были задержаны трое "метателей", которые пытались перебросить заключенным гаджеты. У них изъято 9 телефонов.

Источник: 13.fsin.su