Эксперт назвал новую версию авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, в которой погибла уроженка Мордовии

В СМИ появилась еще одна версия крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Напомним, в результате трагедии погиб 71 человек, среди них – уроженка Мордовии.

Как рассказал экс-гендиректор и генконструктор фирмы "Антонов" Дмитрий Кива, лайнер мог рухнуть из-за несработавшей сигнализации предупреждения отключения обогрева приемников полного давления. Эксперт считает, что в пользу этой версии говорит и несогласованность действий экипажа. Якобы один пилот опускал нос лайнера вниз, чтобы самолет набрал скорость, а второй при этом управлял самолетом в прежнем режиме.

Напомним, авиакатастрофа произошла 11 февраля в Раменском районе Мособласти. Самолет следовал из Москвы в Орск.

Источник: Московский комсомолец